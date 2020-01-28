Ребенка сделал и в кусты... Дава сбежал от «беременной» Бузовой

Сегодня, 21:00

Отношения Давида и Ольги, видимо, достигли финальной точки.

Отношения Ольги Бузовой и Давида Манукяна начали стремительно развиваться. Поначалу певица скрывала, что у нее роман с блогером, но позже решила признаться в этом. Многие фанаты были в восторге от данной новости, ведь Ольга долгое время была одна. Позже стали появляться слухи о том, что Бузова уже беременна от Манукяна, и на это указывал округлившийся живот. Казалось бы, все близится к свадьбе, но, похоже, что Дава сбежал от своей возлюбленной.

Недавно Давид в Stories Instagram предложил поклонникам задать ему вопросы, потому что у него нет настроения и он хочет домой. Манукяну сразу прилетело много посланий и на некоторые из них он попытался ответить. Один из фанатов поинтересовался отношениями Давида и Ольги, ведь в сети появились слухи, что блогер ушел от «беременной» Бузовой. Дава не стал отвечать на данный вопрос, а перевел тему в другое русло и рассказал, что в скором времени выйдет новый хит. Похоже, что Манукян что-то скрывает, ведь ранее он «всегда» отвечал на подобные вопросы.

Возможно, причиной того, что Дава возможно сбежал от Бузовой, стала «беременность». Похоже, Давид еще не готов к подобному событию. Как говорят поклонники, ребенка сделал и в кусты. Видимо, Дава уже несколько дней не общается с Ольгой, ведь она пропала из его историй и не появляется с ним вместе, хотя ранее каждый день была рядом.