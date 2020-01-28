Три года пиара: Лобода заплатила Линдеманну за публичный роман?

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Об этом стали подозревать фанаты певицы.

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц нашей страны. По этой причине за личной жизнью артистки пристально следят поклонники, которые уже, кажется, не верят в роман звезды с солистом немецкой рок-группы Rammstein. И хотя Лобода вторую дочь назвала именно в честь Линдеманна, пользователи Сети стали подозревать о пиаре.

Впервые о романтических отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдеманна СМИ заговорили ещё в 2017 году. Именно тогда певица и рокер встретились в Баку, а после церемонии открытия музыкального фестиваля «Жара» больше не расставались надолго. Всю вторую беременность Светлана скрывала отца своего ребенка и, стоит отметить, делала это не очень хорошо, если папарацци без проблем смогли запечатлеть, как Тилль покидает родильное отделение. Даже в интервью Андрею Малахову и Ксении Собчак блондинка не стала прямо говорить о романе с Линдеманном, хотя подтверждала, что без ума от этого мужчины. Однако может ли это все быть чистым пиаром, ведь за три года романтических отношений с Тиллем Лобода стала буквально суперзвездой?

Интернет-пользователи считают, что Лобода просто заплатила Линдеманну за публичный роман, который хоть и особо не афишировала, но и категорически не отрицала. Более того, Светлана случайно проговорилась Собчак, что у неё есть контракт и она не может разглашать подробности отношений с Тиллем. Возможно, сам контракт составляла именно Лобода, так она будет молчать о романе, чтобы не нарушать холостяцкую репутацию Тилля, а взамен Линдеманн разрешает Светлане пиарится три года на его имени.

Однако не исключено, что артисты на самом деле любят друг друга и свои чувства не выносят на широкую публику, ведь счастье любит тишину.