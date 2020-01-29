Скандалы и трэш-контент: Почему «Давай Поженимся!» бьют рейтинги «Первого»

Сегодня, 10:00

Человек-паук и прочая «дичь» делают шоу самым востребованным.

«Давай поженимся» уже долгое время радует телезрителей. С каждым днем шоу становится все более изощренным, а соответственно и получает дополнительных зрителей. Чего только стоял случай, когда в эфире побывал мужчина человек-паук. Конечно, из-за такого трэш-контента интерес к «Давай поженимся!» возрастает в геометрической прогрессии. Если ранее шоу обычно смотрели «домохозяйки», которым интересны ссоры, скандалы и прочее, то сейчас аудитория расширяется. Видимо, руководство шоу это прекрасно понимает, поэтому спешить «выпустить» новую порцию шок-контента.

Недавно в сети появился промо-ролик, в котором показан фрагмент из предстоящего шоу. В нем показано, как девушка «вышибает» мозги мужчине. Довольно странно, что это признали «талантом», ведь в этом нет ничего особенного. Но даже к такому трэш-контенту, руководство шоу подошло очень серьезно. На мужчину «одели» розовую шапочку, чтобы она отдалённо напоминала человеческий мозг. Девушке предстояло «пилить» человека до такой степени, пока он, видимо, не сорвется.

Похоже, теперь становится ясно, почему «Давай поженимся!» бьют рейтинги «Первого». Скандалы и трэш-контент сыграл огромный вклад в развитие шоу. Не исключено, что в скором времени «Давай поженимся!» начнет выпускать еще более изощренные выпуски и тем самым поднимать свой рейтинг.