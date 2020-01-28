Владик - на биржу труда! Тодоренко пересадила Топалова на пособие по безработице

Сегодня, 19:00

Сидение на шее не могло продолжаться бесконечно, и Регина решила пресечь его на корню.

Пара Регины Тодоренко и Влада Топалова практически с самого начала своего союза находится в неравных отношениях. Бывшая ведущая «Орла и Решки» вынуждена работать днями напролет, пока Влад «просиживает штаны» дома, разве что, приглядывая за сыном Майклом. Вечно это продолжаться не могло, потому уже давно недоброжелатели пары предсказывают, что в один день Тодоренко все же сорвется. Это, по всей видимости, произошло и для пущей наглядности Регина решила сфотографировать Влада, усиленно занятого на компьютере поисками работы. Не для всех утро началось с хороших новостей. Топалов, к примеру, услышал от своей жены слова: «Владик – на биржу труда!».

Выходит, что Тодоренко, устав от вечного «спиногрыза» мужа, пересадила его со своей шеи на пособие по безработице. Видимо, только так можно было привести Влада в чувство. Пока он не попробует, что такое жить без жены-покровительницы, он не возьмется за свою жизнь и не перестанет быть «обузой» в семействе. Тодоренко с одной стороны не может выкинуть Топалова на улицу, потому как, очевидно, любит его, но и позволить ему и дальше расточать семейный бюджет, никак его не пополняя она также не может, потому оптимальным решением стало «уволить» Топалова с должности няньки в доме.

Влад, явно отвыкший от таких процедур, как поиски работы, да еще и в интернете, явно находится в шоке и пока до конца не осознает, как сейчас круто перевернется его жизнь. Однако, иначе вернуть симпатию жены у него не получится, потому, вполне вероятно, скоро с криком: «Свободная касса!» к посетителям будет обращаться именно Топалов.