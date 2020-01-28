Сбросила 15 килограмм: Певица Елка помолодела на 10 лет после развода с мужем

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Стальной пресс и объемный бицепс - 37-летняя звезда «прописалась» в спорт-зале.

Личная жизнь певицы Елки – это строжайшая тайна, которую исполнительница бережет как зеницу ока. О переживаниях и трагедиях Елки можно судить лишь по крупицам информации, случайно просочившимся в прессу. Доподлинно известно, что некоторое время назад певица пережила болезненный развод с Сергеем Астаховым, и приостановила стройку огромного коттеджа в родном поселке мужа.

Расставание с супругом, к счастью, не прошло даром. После затяжной депрессии певица взяла себя в руки и сбросила 15 килограмм, «наеденных» за годы брака. Елка буквально «прописалась» в спорт-зале, усиленно тренируясь по несколько часов в день. Как результат – стальной пресс и объемный бицепс, который Елизавета радо демонстрирует в своем профиле.

После развода с мужем певица словно помолодела на 10 лет. Возможно, причиной столь радикальных изменений во внешности певицы стали измены экс-супруга. Ходят слухи, что после того, как Елка устроила Сергея на должность своего администратора, он начал вести разгульный образ жизни и «отблагодарил» жену внебрачными похождениями.

Пока та зарабатывала деньги на очередном концерте. Однако дальше слухов это информация не пошла, ведь, как говорилось ранее, комментировать личную жизнь певица отказывается.