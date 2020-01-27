«Радужный» радар сработал или как Малахов стал «другом» для сына Газманова

Вчера, 22:01

Андрей, похоже, еще около 4-х лет назад «втюрился» в Филиппа.

Знакомство Малахова и Филиппа Газманова состоялось еще в 2016 году. Тогда юноша с отцом стал гостем шоу телеведущего на Первом канале. «Радужный» радар сработал и привел Андрея к молодому человеку, который, если судить по недавним заявлениям, может скрывать нетрадиционную ориентацию. Супруга Газманова Марина не так давно объявила о «кастинге» на роль невесты для сына. В эфире «Привет, Андрей!» Филипп признался, что после этого ощутил на себе куда больший интерес со стороны мужчин, чем женщин. Это заявление выглядит, как осторожный намек, а заигрывающий Малахов подыграл Филиппу и пожелал стойкости. Может, эта фраза приемного сына Олега адресована Андрею?

Возможно, тележурналист уже давно стал «другом» для сына артиста, ведь спустя 4 года интерес Малахова к Филиппу ничуть не угас. Телеведущий лайкает почти каждую публикацию парня, а занятная череда событий из жизни Андрея кажется очевидным подтверждением вероятных «голубых» пристрастий. Неделю назад Малахов около часа ночи посетил вечеринку, на которой присутствовал журналист телеканала «Дождь» Денис Катаев. Телезвезду не остановила даже глухая ночь – мужчина спешил на значимое мероприятие, видимо, чтобы не разочаровать «любовника».

Понятное дело, проявлять открытый интерес к Филиппу Андрей не может. Газманов наверняка взбесится, если узнает, что Малахов испытывает вполне откровенное и недвусмысленное влечение к приемному сыну. Филипп заявил, что пока не собирается жениться. Конечно, 22 года – это слишком рановато для вступления в брак, но истинная природа этих слов может заключаться в другом. Парень, кажется, попросту не хочет расстраивать мать и отца, который, несмотря на отсутствие прямого родства, очень близок к Филиппу и в курсе всех его дел.

Любопытная зацепка: в микроблоге начинающего бизнесмена был замечен Дмитрий Кузнецов. Этот человек – генеральный директор Sky Jet и, по слухам, бывший любовник Сергея Лазарева. Помимо этого, засветился и Михаил Дворецкий - директор певца, который особо и не скрывает увлеченности мужчинами, позируя с бойфрендом.

Ряд фактов указывает на конспирацию 22-летнего предпринимателя, который старается не светиться и не давать поводов для подозрений. Тем не менее, тайны начинают всплывать на поверхность, а активность Малахова только разжигает интерес к следующему витку развития этой истории.