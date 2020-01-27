За спиной у Пугачёвой – Галкин не жалеет деньги на подарки Стриженовой?

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Телеведущая не скрывает счастья от дорогих презентов.

Недавно в списке потенциальных любовниц Максима Галкина, который составили СМИ, оказалась 51-летняя Екатерина Стриженова. актриса даже сменила имидж и стала похожа на Аллу Пугачёву, что подметили её коллеги по сцене.

Судя по всему, Галкин не жалеет деньги на подарки телеведущей, ведь Екатерина похвасталась шикарным букетом, не уточнив, от кого его получила, а сам шоумен не выказывает особой тоски по семье, находясь за границей. В рамках своего гастрольного тура Галкин посетил Австралию, откуда, видимо, и был сделан заказ на цветы.

Перед отъездом и длительной разлукой со своими домочадцами Галкин шокировал фанатов довольно холодным прощанием с примадонной и близнецами, и роман со Стриженовой стал бы прекрасным объяснением поведению юмориста. Екатерина, как и сам Максим, работает на Первом канале, следовательно, у них было много поводов и времени, чтобы пересечься и узнать друг друга поближе.

Напомним, Стриженова уже 37 лет живёт в браке со своим мужем Александром, поэтому было бы совсем не удивительным, если супруг ей попросту наскучил, и она набралась смелости ему изменить. То же самое можно сказать и о Галкине, ведь за девять лет брака с примадонной жизнь с пожилой певицей, похоже, сильно надоела молодому шоумену, нашедшему страсть в новой избраннице.

Если слухи окажутся правдивыми и любовники впредь продолжат свои тайные встречи за спиной у Пугачёвой, российский шоу-бизнес ждут сразу два громких развода, так как вряд ли обманутые супруги захотят сохранять узы брака с предателями.