Слепаков, гуляй! Ходченкова выдала роман с женатым Тимуром Родригезом

Сегодня, 18:30

За сорванную свадьбу Семен заплатил по счетам.

Светлана Ходченкова выдала роман с женатым Тимуром Родригезом. Актриса опубликовала утренний снимок, мимо которого не смог пройти комик. Тимур выразил восхищение: «Damn!!!» (англ. черт). Накануне Семен дал понять, что отношения с Ходченковой уже ничего не спасет. Комик в обсуждении под публикацией заметил, что не прочь развлечься с девушкой пониженной социальной ответственности в Португалии, что, вероятно, и сделал.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной «загула» продюсера, но нельзя исключать, что Светлана спровоцировала Слепакова на ответную реакцию. Может, Семен специально написал этот комментарий, чтобы позлить возлюбленную, которая продолжала флиртовать с другими мужчинами. Так, Ходченкову заподозрили в интрижке с Сергеем Безруковым – якобы пробивная актриса заполучила женатого артиста для развития карьеры.

Слухи пока не подтвердились, да и у Сергея с супругой все позитивно, а вот у Светланы имеются все основания, чтобы окончательно «порвать» с юмористом и сказать ему: Слепаков, гуляй! Возможно, ревнивый нрав Семена воспроизвел в воображении некие сценарии, после которых комик решил, что избранница за спиной «крутит шашни» с другим. Слепакову даже пришлось развестись с супругой Кариной, чтобы разрушить все препятствия.

Ослепленный страстью Семен мог решить, что Ходченкова должна принадлежать только ему, но свободолюбивая знаменитость вовсе не захотела ограничивать свою тягу к общению. После развода с Владимиром Яглычем женщина не спешила вновь связывать себя узами брака и предпочитала пользоваться вниманием мужчин.

Тут появился Слепаков, которому на время удалось укротить непокорный дух Ходченковой – в Сети стала возникать информация о грядущей свадьбе. Возможно, Светлана тянула с решением пойти под венец, так как была не уверена в Семене и его намерениях. В свою очередь Слепаков мог почувствовать себя отвергнутым и, похоже, именно поэтому предпринял попытку разжечь в Ходченковой опасную смесь из ревности и сожаления.

Вероятно, Светлана осознала, что проблемы и постоянная жизнь, словно на вулкане явно не для нее, из-за чего оставила все мысли о свадьбе, к которой стремилась. Перелистнув страницу после расставания с Семеном, Ходченкова привлекла внимание Родригеза. Юморист состоит в официальном браке – судя по увлеченности Тимура, намечается еще один семейный кризис.