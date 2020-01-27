Музыка их связала: Пенкин откровенно флиртует с молодой певицей

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Некая Екатерина привлекла внимание маэстро – новая любовь?

Личная жизнь Сергея Пенкина кажется таинственной. Несмотря на брак, артист так и не построил прочные отношения и расстался с журналисткой Еленой Проценко. Одиночество вдохновило певца на открытие новых горизонтов – Пенкин откровенно флиртует с молодой певицей. Вероятной избранницей Сергея стала некая Екатерина – начинающая певица, еще не снискавшая публичного признания. В микроблоге певец разместил пару фотографий девушки и добавил подтверждающий симпатию и трепетное отношение смайлик – корону, подчеркивающую значимость музы в его жизни.

Видимо, Екатерина стала новым увлечением Сергея, а музыка их связала, что звучит как отсылка к нашумевшему хиту «Миража». Молодая особа несказанно рада вниманию исполнителя и поспешила сделать репост stories Пенкина. Кажется очевидным, что Сергей познакомился с Екатериной далеко не вчера – похоже, общение между ними плавно переходит в область взаимного влечения. Кто знает, может, Пенкин возьмется продюсировать барышню, а для нее это знакомство окажется судьбоносной встречей, что принесет небывалый успех.

Екатерина фигурирует с мужчинами, куда меньше, чем с подругами, а это значит, что появление кавалера в жизни женщины придаст ей немало энергии и творческих сил. Сергей рассказывал, что у него масса поклонниц, каждая из которых норовит стремглав побежать на свидание. Тем не менее, Пенкин признался, что устал от однобокого восприятия таких женщин: певец посетовал, что в первую очередь таких привлекает его звездный статус, но за всей мишурой дамы не в силах разглядеть простую человеческую натуру, жаждущую любви и тихого счастья.

Сергей живет в одиночестве, а в общении с прессой заявлял, что не испытывает переживаний по поводу отсутствия семьи. По словам золотого голоса эстрады, ему хватает визитов родственников, а в выборе спутницы жизни крайне разборчив. На деле это наверняка обычные отговорки, ведь, имея славу и признание, Пенкину явно не хватает женского тепла.

Можно затронуть и слухи о нетрадиционной ориентации Сергея, но за годы карьеры исполнитель еще ни разу не загремел в раскрывающие его возможную симпатию скандалы. Пенкин может оказаться романтичным человеком, который ждет ту единственную, но пока не обрел.

Недавно Сергей подогрел догадки о зарождающемся романе с Мариной Федункив, но, кажется, их взаимодействие так и осталось на стадии зародыша. Все-таки людям, которые столкнулись с холодным веянием одиночества, порой не так легко с ним расстаться – оно очаровывает и манит, как бы парадоксально это не казалось. Посмотрим, во что выльется знакомство Пенкина с Екатериной.