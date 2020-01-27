«Беляш вместо лица». Новая пластика Успенской повергла в шок её фанатов

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Певица идёт на крайние меры ради сохранения «молодости».

Многие поклонники Аллы Пугачёвой до сих пор не могут простить певицу за то, что она в свои 70 лет не мирится со старостью, вновь и вновь прибегая к помощи пластических хирургов. Впрочем, в этом 65-летняя Любовь Успенская может дать фору даже примадонне, ведь новая пластика певицы недавно и вовсе повергла в шок её преданных фанатов.

Успенская стала одной из героинь нового выпуска передачи «Ты не поверишь!», где операторам удалось заснять её крупным планом, показав тревожащее зрелище без фильтров и прочих прикрас. Как оказалось, повторные пластические операции настолько изуродовали лицо певицы, что отныне оно потеряло всякую пропорциональность и обзавелось различными дефектами. Ознакомившись с кадрами программы, одна из фанаток Успенской заявила: «Беляш вместо лица», а другая сравнила Любовь с человеком, которого искусали дикие пчёлы.

Данный выпуск сенсационной программы был посвящён не только Успенской, но и другим звёздам российского шоу-бизнеса, однако, наибольшее количество комментариев было адресовано именно легенде шансона, отчаянно гонящейся за остатками молодости.

Сама Любовь, похоже, считает себя крайне презентабельной, выкладывая в соцсети тщательно обработанные снимки в цветастых нарядах, но реальная видеосъёмка показала, как на самом деле выглядит звезда.