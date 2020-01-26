Дава - парень Антона? «Голубой» пиарщик Бузовой увёл нового любовника певицы

Вчера, 22:00

Официальное признание произойдет на праздновании дня рождения Оли.

Пока преданные поклонники Бузовой с замиранием сердца следят за тем, как Оля сияет от счастья в новых отношениях с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, настоящая «санта-барбара» разворачивается вне прицела камер. Практически все позабыли, что от Бузовой ни на шаг не отходит ее «голубой» пиарщик Антон Богославский. Несмотря на то, что поездка Давы и Бузовой в Таиланд предполагалась, как романтическое путешествие, вместе со знаменитостями были небольшие компании их окружения. Антон, как раз-таки, вошел в такую команду Ольги. Учитывая, что пробыли в Таиланде молодые люди почти месяц, неудивительно, что свои «нестандартные» наклонности Антон проявил в полной мере.

Судя по тому, что перед празднованием дня рождения Бузовой уже в Москве он сходил на дорогую стрижку, маникюр и педикюр, его предполагаемый парень никто иной, как Дава. Увёл он его еще до Таиланда, но шоу должно продолжаться, потому на остров Манукян улетел все еще парнем Бузовой. Поцелуи на камеру и постоянные признания в любви – неотъемлемая часть шоу-бизнеса, потому Оля, как и Давид, ради своей раскрутки, согласились на подобный ход. На самом же деле, Дава все также парень Антона. Пиарщик любезно «поделился» возлюбленным с Бузовой, но на одном условии – никаких серьезных отношений, только «ради показухи».

Публичным личностям, вроде Давы или Оли вовсе несложно прикидываться влюбленными, но поцелуи «по любви» в Таиланде от Манукяна получал исключительно Антон. День рождения Бузовой – не исключение. Сегодня на камеру Давид будет, без сомнений, осыпать Олю поцелуями, но, когда камеры выключатся, его будет ждать прошедший все возможные «бьюти-процедуры» Антон.