Кудрявцева вымаливала прощение у ревнивого мужа за гулянку до 4 утра

Вчера, 23:00

Мужики, алкоголь и Блёданс – ведущая не брезгует шумными компаниями в отсутствие супруга.

Хоккеисту Игорю Макарову не привыкать ночевать без своей супруги. Несмотря на стутус снова молодой мамы Лера Кудрявцева отличается особой любовью к вечеринкам, дружеским посиделкам и алко-тусовкам. Игорь уже давно закрывает глаза на такое пристрастие жены, но сам из-за спортивной карьеры едва ли может участвовать в таких вечерах. Может быть, это и к лучшему, ведь так хоть кто-то сможет воспитывать маленькую дочь без излишнего опьянения, за которое сегодня Кудрявцева вымаливает прощение - ведь Лере пришлось идти на хоккейную игру и болеть за команду мужу.

Вчерашняя гулянка, которая продолжалась до 4 утра сегодняшнего дня, не входила в планы ревнивого мужа. Неизвестно чем занималась Лера весь вечер. Отпросившись на «квартирник», звезда, конечно, опубликовала истории, где одна подруга Леры пела под гитару, но на этом, скорее всего, вся тусовка не закончилась.

В Сеть даже попало видео, как четыре подруги, среди которых была и Лера, и Эвелина Блёданс, в шутку надували черные перчатки, сидя на полу. Признаться, у звёзд странные развлечения, но дурачится «на пьяную голову» у Леры получается куда лучше, чем извиняться на следующий день, публикуя супруга хоккеиста в разгар матча.