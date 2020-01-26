Ботокс поплыл в нос? Лицо Киркорова внезапно преобразилось

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Королю российской эстрады, похоже, все труднее скрывать вмешательства пластических хирургов.

Филипп на протяжении многих лет старательно утверждает, что к его напомаженному облику искусственное вмешательство никакого отношения не имеет, дескать, для его типа его лица характерно большое количество жировых тканей и с какой-либо пластикой при таких раскладах лучше не рисковать.

Однако эксперты все же уверены в обратном: Филипп регулярно поддерживает цветущий внешний вид не без помощи пластических хирургов. И вот последнее публичное фото, где лицо Киркорова вдруг внезапно преобразилось, похоже, это предположения подтверждает. Что же такое на кадре с лицом певца? Неужели ботокс поплыл в нос?

Похоже, что Филипп решился на «укол красоты» из-за отчаяния, постепенно с каждым годом проигрывая возрасту в битве за собственную внешность. Никто не спорит, что выглядит 50-летний Киркоров на «отлично», однако цена такой «красоты» с годами только возрастает. В пользу того утверждения, что певец часто прибегает к хирургической помощи, говорит и то, что его лицо выглядит все более неестественно. Кожа подтянута, как у выпускницы школы, нет мешков под глазами (что удивительно с его плотным концертным графиком!). Все это подтверждает, что Филипп проделал качественную блефаропластику, которая, в сочетанием с тонной косметики, позволяет Королю сохранять моложавость.

Но, похоже, навязчивое желание выглядеть еще красивее, подвело певца: он решился на инъекцию ботокса, последствия которой не замедлили сказаться: филлер «потек» на переносицу, придав облику звезды гротескно-устрашающее выражение. Впрочем, все может быть более прозаично: Киркоров мог опухнуть после бурной алко-вечеринки или же просто-напросто стал жертвой аллергической реакции.