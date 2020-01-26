Мажор попал: «Загулявший» Прилучный ушел из семьи и скрывается от закона?

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Известного актера разыскивают новосибирские приставы.

Похоже, звезда сериала «Мажор», действительно, «попал»! СМИ проинформировали, что Павел Прилучный якобы скрываться от уплаты налогов и штрафов на такую незначительную для него сумму, как 120 тыс. рублей. Предположение причин такого поступка может быть одно: «загулявший» Прилучный ушел из семьи и скрывается от закона? Буквально накануне в прессе появились слухи о том, что накануне отъезда его жены Агаты Муцениеце на отдых в Дубай между супругами могла быть крупная ссора.

Возможно, что Павел ушел в бурный «загул», наплевав при этом и на собственную семью, и на личные дела. В его Instagram периодически «всплывают» фото со спиртным, премьера его первого фильма, намеченная на 2019 год, так и не состоялась. К тому же, все чаще в открытых источниках стала появляться информация, что бывший в юности боксером артист не гнушается теперь поднять кулак и на жену. Вероятно, что и Агату Павел отправляет на отдых одну для того, чтобы никто не мешал ему «отрываться» от души. Видимо, с последним он перегнул настолько палку, что наплевал даже на выплату налогов и многочисленных штрафов от ГИБДД.

Похоже, Агата перед отъездом умоляла буйного супруга взяться за ум и уладить все финансовые дела. Однако «мажор» снова показал свой неуемный характер. Похоже на то, что по возвращении домой разочарованная жена начнет паковать свои чемоданы, а Прилучного, помимо семейной драмы, ожидают еще и позорные судебные разбирательства.