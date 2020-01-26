Ради денег стерпит всё! Супруга Лепса смирилась с 7-летней интрижкой певца с Лорак?

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Совместный бизнес держит Анну Лепс с Григорием куда крепче, чем чувства.

Повстречав Анну Шаплыкову, балерину из балета Лаймы Вайкуле, в ночном клубе, Григорий Лепс не стал долго сомневаться и оттягивать момент для создания крепкой семьи. Уже через два года у пары появился первенец, а к моменту знакомства Григория с Ани Лорак в 2013 году, у певца было уже трое детей, что, очевидно, стало самой главной причиной теплых отношений двух артистов.

Супруга Григория Лепса, судя по всё ещё тёплым отношениям с мужем, смирилась с возможной 7-летней интрижкой певца с Ани Лорак. В Сеть неоднократно попадают не дружеские снимки двух «друзей», а работа над совместными песнями, видимо, становится только поводом, чтобы уйти из дома для встречи с возлюбленной.

«Химию» между двумя артистами замечают многие поклонники: нельзя поверить в то, что Ани Лорак безразлично Григорию. Однако, дело существенно отяжеляется разницей в возрасте и статусом Григория, который не позволяет ему развестись с женой. Не спешит подавать на расторжение брака и Анна. Судя по всему, малоизвестная супруга певца ради денег и совместного бизнеса под громким именем Григория стерпит всё, потому-то и позволяет мужу наслаждаться связями на стороне.