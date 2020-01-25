«Лучшая мамочка на свете» - Дочь Волочковой уговаривает Настю отправиться на лечение?

Сегодня, 17:14

День рождения балерины, похоже, стал последней каплей для Арины.

Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, однако развлекаться так и не перестала. За последнюю неделю в сеть неоднократно попадали ролики, на которых в стельку «трезвая» звезда эпатировала публику своими высказываниями. В неприглядном виде балерина заявилась в салон красоты, а её грубость перешла все черты. Единственным человеком, кого действительно волнует здоровье и жизнь танцовщицы, оказалась её дочь. После полугодового перерыва Ариадна, забыв все обиды, переступила порог дома матери. Похоже, с единственной целью — спасти родственницу, которая сильно запуталась в себе. Она призналась маме в чувствах и дала понять, что всегда будет рядом с ней и поддержит в любой ситуации.

Ариадна подарила танцовщице главное — поддержку и заботу. В честь 44-летия Волочковой, которое балерина предпочла встретить без дочки, девочка нарисовала маме красивую картину. С обратной стороны она оставила подпись, назвав Настю «лучшая мамочка на свете», призналась в любви и поздравила с праздником. Ариадна неспроста заговорила о чувствах. Видимо, она пытается вразумить мать и заставить её бороться с пагубной зависимостью хотя бы ради неё. Ведь Волочковой еще можно помочь и вытащить её из «пучины спиртного».

Неужели маленькая Ариадна единственная уговаривает Настю отправиться на лечение? Все выглядит именно так. Лучшие друзья Волочковой отвернулись от неё в опасный момент. Подруга-прислуга выставляет на посмешище, снимая и публикуя уничижительные кадры. Жених Насти не останавливает её и не пытается отлучить от бутылки. Даже мама Волочковой перестала с ней общаться и игнорирует призывы публики спасти балерину.

В Instagram счастливая балерина похвасталась подарком. Её восхитила мудрость, забота и ум девочки, которая выросла не на её глазах. Остается надеяться, что Арише действительно удастся вернуть мать к нормальной жизни и уговорить её обратиться за медицинской помощью.