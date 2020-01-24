Наташа, хватит! У сестры Жанны Фриске заподозрили психопатию

Вчера, 23:00

«Я ясно вижу нечто крайне нездоровое», - заявила Лена Миро.

Скандальная блогер Лена Миро держа руку на пульсе русского шоу-бизнеса и всего, что с ним связано, не смогла не заметить неоднозначное поведение сестры известной певицы Жанны Фриске – Натальи. Миро пишет, что Фриске-младшая буквально помешана на своей сестре, с каждым годом Наталья все больше становится похожа на Жанну и якобы пошла вплоть до хирургических вмешательств ради идентичности со знаменитостью.

Наталья регулярно напоминает публике о сестре не только своим видом, но и деталями ее была и жизни. Создается впечатление, что Фриске-младшая будто пытается окунуться в мир певицы и почувствовать себя в ее роли. На фоне этого Миро заявила: «Я ясно вижу нечто крайне нездоровое», намекая на психологическое расстройство Натальи, что объясняет ее тягу к прошлому Жанны. Помимо того, что у сестры Жанны блогер заподозрила психопатию, так же Миро не отвергла и возможность тайной зависти со стороны Фриске-младшей, которая и довела ее до такого странного поведения. Видимо, гибель звезды не только не забыта, а и продолжает влиять на судьбу близких к ней людей.

Не исключено, что поведение Натальи действительно связано с попыткой стать популярной, как ее сестра, поэтому Фриске-младшая регулярно публикует фото и видео в память о певице, тем самым привлекая к себе внимание. Похоже, что сама по себе Наталья ничем не примечательна, а внешность не стала ее главной визиткой, которая привела бы ее к известности. Наблюдая за ее деятельностью, так и хочется сказать: «Наташа, хватит!». Ведь игра на тяжелых воспоминаниях не самый честный способ обрести известность.