«Пожаловался» маме - Свекровь Левиной приехала спасать брак Мартиросяна

Вчера, 22:15

В одиночку Гарик загладить вину перед женой, похоже, не смог.

После вскрывшейся измены Гарика Мартиросяна с Яной Кошкиной, о чем сообщалось в СМИ, Жанна Левина, супруга юмориста, настроена крайне решительно. Судя по всему, речь идет не только о разводе, но и о «разрушении» карьеры мужа. Исходя из постов женщины в соцсети, извинения комика на нее не производят впечатления, в связи с чем, похоже, Гарик «пожаловался» маме. Свекровь Левиной мигом приехала спасать брак сына, сходу задобрив Жанну ее любимыми конфетами.

Сразу же после новогодних праздников, которые Мартиросян, по информации из прессы, встретил в компании Кошкиной, его супруга начала регулярно его высмеивать в Instagram. Раз за разом, пост за постом Левина в издевательской манере шутит над мужем. Свежая публикация ясно дает понять: Гарик пытается загладить вину комплиментами, но она не «покупается» на этот трюк и стоит на своем. После чего уже другой пост про чемодан без ручки можно трактовать как стремление превратить жизнь неверного мужа в ад. «Нести тяжело» - сложно вытерпеть издевки от супруги, «бросить жалко» - при расставании получить подпорченную репутацию и проблемы в карьере.

Но еще не все потеряно: на помощь сыну приехала мама. Об этом событии сообщила сама Жанна, указав на то, что свекровь привезла ей ее любимые конфеты из Еревана. Следом из многочисленных вопросов от пользователей Левина выбрала именно фразу про вину Гарика. Девушка ясно дала понять, какая «кара» ждет мужа в случае, если он ее обидит.

Разумеется, сказать с точностью, что именно затеяла Жанна, сложно. Но, очевидно, что брак «трещит по швам», а Мартиросян не в состоянии в одиночку его «склеить».