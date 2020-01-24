Прощай, Паша! Муцениеце познакомила детей с новым папой?

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Прилучный, похоже, на неделю ушел в запой.

Известно, что Агата Муцениеце в данный момент отдыхает с детьми в Дубае. СМИ разузнали, что она не просто находится там без мужа, но и, видимо, в компании любовника. Одновременно с этим, сам Павел Прилучный словно «растворился»: актер не выходит на связь уже 2 недели. Очередной конфликт супругов, которыми наполнена их совместная жизнь в последнее время, судя по всему, стал финальным, а Муцениеце «убила двух зайцев»: отдохнула от рутины и познакомила детей с новым папой.

Судя по имеющейся информации со страницы Агаты в Instagram, девушка взяла с собой не только детей, но еще и подругу. Как правило, друзья помогают чувствовать себя уверенней, находясь рядом во время принятия трудного решения. Возможно, подруга выполняет и роль советчицы, как известно, большинство женщин любят обсуждать свои проблемы с близкими по духу людьми.

И обсуждать есть что: новогоднее примирение Агаты и Павла, похоже, продержалось недолго. Супруги вновь по-отдельности, Прилучный так и вовсе «пропал» на 2 недели. Зная о пристрастии актера к алкоголю можно предположить, что он основательно взялся за спиртное в попытке забыться. Поводом могла стать не только решительность супруги уйти от мужа, но и уже конкретные действия: знакомство детей с другим мужчиной. К слову, не исключено, что подруга выполняет именно роль свахи – знакомит актрису со своим одиноким другом, которого, очевидно, не пугают ни дети, ни замужество избранницы. Если мероприятие пройдет удачно, то шансы того, что Муцениеце скажет «прощай, Паша» значительно возрастут.