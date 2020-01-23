Оставит сына в нищете или как «лживый» Башаров «отомстит» экс-жене за разоблачение

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Ведущий «Битвы экстрасенсов» врал о возвращении в семью и примирении.

Бывшая жена Марата Башарова опровергла слова актера о воссоединении и отметила, что еще одного шанса у него на отношения попросту нет и не будет. Вряд ли Башарову понравится публичное обвинение во вранье. Актер может разозлиться и начать вымещать зло на ребенке. Сейчас Башаров регулярно выплачивает определенные суммы Елизавете Шевырковой на содержание 3-летнего Марселя, но из-за уличения в обмане Марат оставит сына в нищете, прекратив выплаты. Таким образом «лживый» Башаров и может «отомстить» экс-жене за разоблачение, даже если это и негативно отразится на ребенке.

В конце прошлого года Башаров заявил о воссоединении с Шевырковой, отметив, что намерен поддерживать роман без штампа в паспорте. Но Елизавета, неоднократно обращавшаяся в больницу после избиений Марата, резко опровергла слова актера. Видимо, Башаров надеялся таким образом уделить внимание бывшей супруге, чтобы попытаться восстановить романтические отношения. Ведь Марат, наверняка, считает что 3-летний малыш должен расти в полной семье. А как известно, сердце Шевырковой сейчас свободно, и части мужского воспитания Марселю не достается.