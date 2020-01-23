Ургант погасил многомиллионный долг Фриске в память о дружбе с Жанной?

Сегодня, 14:02

Ведущий, похоже, не смог смотреть на скандалы в семье певицы.

Наталья Фриске впервые показала «Жанночкин рай» — сестра покойной певицы провела экскурсию по шикарной квартире Жанны. Мама и сестра Жанны с трепетом следят за чистотой апартаментов и, как отметила Наталья, все вещи в квартире находятся на тех же местах, как все было при жизни певицы. На полках стоят фотографии Жанны с ее друзьями. На одном из снимков Наталья акцентировала внимание, приблизив фотографию. «С Ванюшкой Ургантом», — тепло произнесла сестра Жанны. Наталья будто бы намеренно пыталась привлечь внимание к совместному снимку артистов. Ведь Иван Ургант мог погасить многомиллионный долг Фриске перед «Русфондом» в память о дружбе с Жанной.

Из-за огромного долга вся семья певицы устраивала публичные скандалы. С надеждой примирить родных Жанны, Иван и мог пожертвовать крупную сумму. Отец Жанны Фриске не стал называть имени благотворителя, лишь отметив, что он из мира шоу-бизнеса. А Ургант мог пожелать не называть свою фамилию, во избежание лишних вопросов или разговоров.

Иван Ургант много занимается благотворительностью. С товарищами ведущий создал фонд «Друзья», где в настоящее время является председателем Попечительского совета. Ведущий предпочитает не афишировать свою благотворительность, хотя давно и с искренними эмоциями помогает людям. Поэтому он и мог финансово поддержать родных покойной подруги, с которой много общался на съемочных площадках разных проектов.