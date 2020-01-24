Папа с Валерией воспитают или зачем забеременела 21-летняя дочь Пригожина?

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Видимо, девушка не в силах думать о завтрашнем дне.

Представительница золотой молодёжи Лиза Пригожина живет за границей, учится в престижном ВУЗе и ни в чем себе не отказывает. В своём «нежном» возрасте девушка уже имеет собственный магазин. С «барской руки» родителей? Новости о беременности девушка спровоцировала сама, опубликовав явное фото с животом. «Думайте сами» - подписала Лиза. Кто же будет воспитывать ребёнка? Папа с Валерией?

Очевидно, что учеба и карьера в приоритете у наследницы. Валерия не раз говорила, что хотела бы завести детей от Пригожина, но возраст уже не тот. Беременность Лизы - отличный шанс снова понянчить ребёнка для певицы и ее супруга. Вполне возможно, что положение Елизаветы - спланированный ход супружеской пары. Чтобы не обращаться к суррогатным матерям, певица с мужем могли намеренно договориться с девушкой о будущем ее ребёнка.

Вполне возможно, что слухи о своей беременности спровоцировала сама девушка, но зачем? Возможно, Лизе не хватает внимания или она хочет быть популярна, как звёздные родители. Время покажет, когда настанет время родов, ведь скрывать беременный живет легче, чем ребёнка.