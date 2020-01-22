«Дом-2 с Анфисой Чеховой»: Пышногрудая ведущая займет место Юлии Ефременковой

Сегодня, 08:00

Соперница Орловой и знаток интимных отношений будет вести свою политику на телепроекте.

Известная телеведущая Анфиса Чехова согласилась на роль сексопатолога участников «Дома-2». Ранее ведущая успешно вела шоу «Секс с Анфисой Чеховой», а сейчас взялась за учения «домовцев». Недавно стало известно, что ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уходит с должности по причине беременности. Кроме того, с проекта выгнали и ее мужчину Мондезира Свет-Амур. По словам ведущих, Юлия не справилась с обязанностями и на ее кандидатуру была месяц открыта вакансия. А уже сегодня стало известно, что пышногрудая ведущая Анфиса Чехова займет место Юлии Ефременковой. Чехова на эту роль выбрана не случайно.

С глубокой молодости Анфиса и Ольга Орлова были в контрах. Когда-то две красавицы не поделили одного мужчину — бизнесмена Александра Карманова, который в последствии стал мужем Орловой и отцом ее единственного сына. Карманов и Орлова развелись, а в от у Анфисы осадочек остался. Похоже, продюсеры шоу «Дом-2» намеренно свели двух соперниц на одном проекте. Ибо без хайпа и ругани — нет зрителя. По слухам, Анфисе предложили заработную плату на 30 % превышающую доход Ольги Орловой — 750 тыс. рублей в месяц. Анфиса будет занимать роль ведущей-психолога и учить жизни, как ведущих, так и участников. Случайно ли?

А ведущий Андрей Черкасов проговорился под камерами, что Олю выживает ее же бывший муж — нынешний продюсер проекта Карманов. Он не по наслышке знает, что Орлова на дух не переносит Чехову, поэтому ее пригласил в шоу. Кроме того, из-за новой ведущей мужская часть зрителей, которая так любила ее шоу — может вновь прильнуть к экранам телевизоров и послушать наставления участникам об интиме. В интервью музыкальному каналу, Орлова заявляла, что Анфиса не честна по отношению к своим родителям — она бросила их в нищете, а сама живет на широкую ногу и катается по странам. Также СМИ сообщали, что Чехова любит злоупотреблять «напитками по крепче» и стесняется своего бедного прошлого. Якобы именно поэтому Анфиса не общается со своими родственниками — она стесняется их бедности и деревенского вкуса.