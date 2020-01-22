Кока в панике... Крид намерен тестом ДНК опровергнуть своё отцовство

Сегодня, 10:00

Егор уже вылетел в США для того, чтобы расставить все точки над «i».

Новости о возможной беременности певицы Клавы Коки находят своё продолжение ежедневно. Сначала в прессе мелькало имя блогера Алишера Моргенштерна, который мог стать вероятным отцом ребенка, параллельно создавая контент с певицой Black Star. Но версия, связанная с Егором Кридом выглядит куда более реальной — артисты давно знакомы и питают теплые чувства друг к другу.

Всевозможные слухи о беременности девушки могли взбесить Егора, который безумно дорожит своей репутацией. Исходя из этого, вполне возможно, что Крид намерен тестом ДНК опровергнуть своё отцовство. Сейчас Клава Кока находится в США, где проводит свой отпуск. Сегодня в Insta-сторис Булаткина можно было заметить публикацию, где он сидит в самолете, который направляется именно в Америку.

Если история с беременностью была лишь вбросом в СМИ со стороны певицы, то Кока сейчас, наверняка, в панике. Крид твёрд в своих намерениях, ведь не смотря на загруженный график и сумасшедшую занятость, бросил все дела для того, чтобы отмыть очерненную репутацию «хорошего мальчика».

Впрочем, не стоит отметать вариант, при котором тест-ДНК может показать положительный результат. В таком случае, скорее всего, нас ждет замечательная свадьба пары, у которой родится прекрасный ребенок, не обделенный творческими генами. Именно за этим, возможно, шла Кока, чтобы наконец «окольцевать» любимца всех девушек России и Украины.