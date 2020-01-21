Опять «забил» на здоровье: Костюшкин рискует уйти со сцены из-за чудовищных нагрузок

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Вероятный приступ на «Давай поженимся» уроком не стал – певец с фанатизмом тренируется в зале.

Костюшкин рискует уйти со сцены из-за чудовищных нагрузок. Итак, экс-солист «Чай вдвоем» под одобряющие возгласы тренера исполняет комплекс физических упражнений. Если поначалу это дается Стасу с легкостью, то уже на 2-м упражнении отчетливо видно, что Костюшкин неимоверно устал: его руки трясутся, а дыхание становится все более учащенным. И дело тут вовсе не в банальной усталости. Вспоминается недавний случай в эфире ток-шоу «Давай поженимся», когда артист посреди выступления вдруг едва не упал из-за чрезмерной жары в зале.

В прессе предположили, что подобный инцидент может привести к закрытию передачи, ведь духота в студии чуть не вызвала потерю сознания у Костюшкина. Сам Стас лишь отшутился в микроблоге, разместив этот концертный номер для публики. Но отсутствие нормальных условий для выступления – полбеды. Дело в том, что однажды певец уже доводил себя до состояния такой острой усталости, что над его музыкальной карьерой нависла реальная опасность и вот опять «забил» на здоровье.

Стас, не жалея себя, радовал поклонников «взрывными» концертами и совмещал загруженный график с тренировками в фитнес-центрах. Один из таких визитов в спортзал мог закончится весьма плачевно: Костюшкин во время подхода со штангой серьезно пострадал из-за ее падения. Тогда Стас отделался сотрясением мозга, но это не остановило исполнителя. Он курсировал между Киевом и Москвой, но в ситуации, схожей с последним тревожным появлением на Первом, Костюшкин вывернул ногу, а затем, в гостинице, потерял сознание.

Несмотря на проблемные звоночки, Стас затягивал и не обращался к врачам, но в определенный момент осознал, что здоровье требует срочного вмешательства и контроля – не без содействия супруги. Врач посоветовал знаменитости давать себе отдых, но тот признался, что пока не планирует сбавлять обороты.

История повторяется вновь, а Костюшкин, уже забывший об уроках судьбы, снова продолжает испытывать силу здоровья, видимо, не сомневаясь в его стойкости. Если Стас не сделает однозначные выводы и продолжит изнурять организм такими физическими испытыниями, то в скором времени ему наверняка придется попрощаться с карьерой.