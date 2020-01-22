Солнце, море и куча денег – Решетова «расписала» свою жизнь после развода с Тимати

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Девушка, видимо, думает, что будет лениво жить на деньги своего бывшего, как и Алёна Шишкова.

Анастасия Решетова сейчас в полной мере наслаждается заграничным отдыхом с любимым человеком. Хорошая погода, солнце, море и высокие волны для сёрфинга скрасили время модели, хотя побудило желание порассуждать о беззаботной жизни, которая, скорее всего, наступит чуть позже и не в отношениях с Тимати.

Как это не странно, Анастасия «расписала» свою жизнь после развода со скандальным отцом лейбла Black Star, предлагая подписчикам возможность самим предположить, сможет ли она прожить всю жизнь у океана, не работая, а просто доставая из кошелька деньги, которые там появляются сами собой.

«Ещё желательно чтобы каждую неделю кошелек автоматически пополнялся на кругленькую сумму», – подытожила о финансовом благополучии свои рассуждения звезда.

По всей видимости, Анастасия уже давно стремится к райской жизни без обязательств, которую расписала своим подписчикам. В комментариях тут же спросили, разве не так модель живёт сейчас, на то Анастасия отшутилась, что миллионы просто так в кошельке не появляются. Видимо, при разводе Решетова получит не много, а жить хорошо хочется. Именно поэтому эффектная красавица терпит Тимати с его «тираничным» отношением к работе.

Семейное недопонимание вполне серьёзно вынудили девушку написать мечту-картинку, как бы Анастасия хотела бы жить. Может быть, скоро звезда решится на то, чтобы её содержал Тимати также как, как бывшую девушку Алёну Шишкову.