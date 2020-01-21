«Дом-2» ещё в голове – Собчак сделала «губы-базуки» по примеру Бородиной

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Светская львица старается быть более привлекательной для Богомолова.

Ксения Собчак уже не раз заявляла, что она целиком и полностью поддерживает естественную красоту, выступая против пластических операций. Эксперты уже не раз доказывали, что светская львица лукавила и тайно пользовалась услугами хирургов, а недавно Собчак, похоже, и вовсе сделала «губы-базуки» по примеру Ксении Бородиной.

Ведущая телестройки уже неоднократно переделывала свою внешность, стараясь оставаться максимально привлекательной под прицелом телекамер, а дурной пример, как известно, заразителен. Ранее губы светской львицы были менее пухлыми и их размер был заметно меньше, чем их нынешний вариант. Свежее фото Собчак показывает, что мастер, работавший над лицом Ксении, явно не сильно старался, ведь теперь губы телеведущей хоть и стали больше, но потеряли былое изящество и симметричность. Видимо, «Дом-2» всё ещё находится глубоко в голове Ксении, если она совершает столь глупые поступки, открыто противореча своим же принципам.

Всё же, винить Собчак в желании быть более сексуальной особо не хочется, так как идея с пухлыми губами может и вовсе принадлежать её нынешнему супругу Константину Богомолову, настоявшему на операции. Стоит напомнить, что на фоне публичных отказов от пластики, с годами лицо Собчак преобразилось практически до неузнаваемости, а в список внезапных метаморфоз её лица вошла изменившаяся форма челюсти, носа, а теперь ещё и губ.