Вот и сказочке конец! Милославская узнала об измене Петрова с разлучницей Асмус?

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Стася вынесла «приговор» неверному жениху.

Александр Петров едва успел вернуться из отпуска, как сразу бросился в объятия к Кристине Асмус. Несмотря на сценарий спектакля, пылкие чувства давних любовников дали о себе знать. Неужели Милославская узнала об измене Петрова с разлучницей Асмус за кулисами театра? У актрисы немало знакомых в актерской среде, которые могли поведать о похождениях ловеласа.

Тем временем Стася постит публикации, в которых словно намекает, что в отношениях с Петровым она поставила жирную точку. Милославская, судя по последнему снимку в микроблоге, пребывает в Швейцарии, тогда как с Александром девушка отдыхала в Таиланде. Странно, но после совместного отдыха по неизвестным причинам Петров вернулся в Россию в одиночестве, а Стася успела побывать в США, а затем сменила курс на Европу.

Милославская могла почувствовать холодность возлюбленного еще на отдыхе – вероятно, актриса заметила переписку Александра с Кристиной, в которые они обменивались страстными любовными признаниями. Как итог, в паре наверняка разгорелся скандал, а разгневанная Стася в порыве ярости погнала «изменщика» прочь.

Вот и сказочке конец! Петров, видимо, осознал, что знакомство со Стасей оказалось ошибкой, а тяга к запретному плоду все-таки перевесила чашу весов. Асмус замужем, но это не останавливало Александра и ранее, а после съемок в скандально известном «Тексте» брак Кристины затрещал по швам, а Петров, похоже, воспринял перемены, как призыв к действию.

Милославская на фоне Асмус, кажется, чувствует себя менее привлекательной – об этом свидетельствует ее ответ пользователю Сети. «А ты оказывается бываешь страшненькой…, молодец!», - написал незнакомец с нескрываемым желанием унизить знаменитость. «Я по жизни страшная, несу этот крест гордо», - ответила Стася, что выглядело, будто намек на серьезные комплексы и переживания по поводу внешности.

Возможно, Милославская испытывает подавленность из-за того, что ей не удалось удержать Петрова, который улизнул буквально в шаге от грядущего бракосочетания, о котором уже мечтают поклонники пары. Асмус более успешна в карьере, она семимильными шагами уверенно прокладывает себе путь на вершину российского кинематографа, а вот Стася такими подвигами пока похвастать не может.

К тому же, Кристина оказалось той еще коварной соперницей: выждав удачный момент, актриса, похоже, с ловкостью переманила к себе тайного возлюбленного. Петров мог испугаться ответственности и излишнего давления со стороны Милославской, которая и так извела мужчину неиссякаемой ревностью. В этот период на горизонте, вероятно, вновь появилась Асмус, которой удалось разрушить отношения артиста со Стасей.