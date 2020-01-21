«Пьяные» танцы и полночный визит. Малахов «запал» на ведущего «Дождя»

Сегодня, 18:00

Андрей «завалился» на вечеринку, с замиранием сердца снимая «любовника».

«Когда приехал на др в 0.59», - подписал Андрей Малахов любопытный ролик в stories. Развернулась следующая картина: ведущий телеканала «Дождь» Денис Катаев поет «Незабудку» Тимы Белорусских, при этом страстно взлохмачивая прическу и глазами «пожирая» запоздалого гостя мероприятия. Малахов явно «запал» на ведущего «Дождя», а как тогда иначе объяснить появление Андрея на вечеринке, да еще и в такое позднее время. Тележурналист усиленно и много работает, а в час ночи едва ли бы сорвался куда-то на тусовку. Исключение может составлять только полночный визит к объекту обожания.

О нетрадиционной ориентации Малахова в Сети говорили неоднократно, несмотря на то, что прямые доказательства пока все-таки обнаружить не удалось. Сам Андрей догадки не комментирует, но в поведении мужчины есть, за что уцепиться. 3 года назад Малахов оставлял в твиттере странные комплименты австралийскому певцу Трою Сивану, будто бы активно намекая на неравнодушие к парню. Восторженные реплики знаменитости можно было списать на увлечение творчеством исполнителя, если бы не лайки Андрея под снимками, где поклонники вместо головы супруги телезвезды вставляли голову Троя.

Ходили слухи о связи Малахова с тренером Александром Прогрессовым: телеведущий с упоением засматривался на культуриста и поначалу между мужчинами царила идиллия. Однако, вскоре Александр предпочел Андрею другого, а расстроенный Малахов, видимо, не растерялся и пошел дальше.

Искания привели его к Катаеву – журналисту телеканала «Дождь», который, судя по последним данным, вовсе не против внимания Андрея. Денис не стесняется отплясывать перед Малаховым, наверняка будучи в состоянии опьянения, а это означает лишь то, что Андрей уже вызвал у Катаева доверие, а тот готов сорваться посреди ночи, чтобы быть рядом с любимым и даже «пьяные» танцы кавалера тележурналиста ничуть не смущают.

Малахов лайкает публикации коллеги, несмотря на то, что подписываться на любовника не стал. Телеведущий следит за репутацией, ведь работает на федеральном канале, где внезапные известия о нетрадиционной ориентации Андрея способны полностью уничтожить его карьеру.

Малахов старается играть по правилам любящего мужа, но его отношения с Натальей Шкулевой кажутся договорными. Не исключено, что бизнес-леди согласилась прикрывать избранника, а тот вынужден следить, чтобы никакая компромат-информация не стала достоянием широкой аудитории.