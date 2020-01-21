Часики-то тикают! 34-летняя Ольга Бузова станет мамой в 2020 году

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Звезда «Дома-2» уже совсем скоро осуществит мечту – артистка давно планирует родить дочь.

Ольга Бузова бурно отметила свой 34-й день рождения. И на этот раз звезда праздновала не традиционно в компании подруг, а вместе со своим возлюбленным женихом Давидом Манукяном. Похоже, этот год будет для ведущей незабываемым, ведь именно до 35 лет Ольга мечтает родить своего первого малыша.

В интервью Андрею Малахову Ольга Бузова честно призналась, что планирует выйти замуж и родить первенца до 35 лет. Сейчас знаменитости уже ровно 34 года, а это означает, что часики-то тикают, но, похоже, что дела у Бузовой идут наилучшим образом. Ольга уже нашла себе любимого человека и, по слухам, Дава даже сделал певице предложение руки и сердца – конечно же Ольга ответила согласием. И если свадьба буквально на носу, то именно в медовый месяц будущие молодожены смогут осуществить и вторую мечту Бузовой – зачать малыша. Выходит, что влюбленным пора поспешить, ведь период беременности занимает девять месяцев и примерно уже к концу 2020 года Ольга станет матерью, как и планирует.

Ранее Бузова говорила, что если к 35 годам не успеет найти жениха и зачать свою «кровиночку», но будет думать над процедурой усыновления или удочерения. Не исключено, что добродушная Ольга не только в будущем родит первенца Манукяну, но также и последует примеру голливудских звезд, которые регулярно берут к себе детей на воспитание из детских домов.