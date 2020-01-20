Лишит родительских прав. Айза навсегда запретит Гуфу общаться с единственным сыном

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Малыш Сем в жизни Долматова занимал главное место, но из-за привычек он потерял и это.

Рэпера Гуфа сопровождают одна черная полоса за другой и кажется его несчастьям нет конца. Вот и очередные новости про кумира для поклонников далеко не лучшие. После сведений о том, что Алексей Долматов потерял на отдыхе в Таиланде потерял мобильный телефон и банковские карточки, к нему поехали его директор и сестра, которые намерены в очередной раз поместить Гуфа в так называемый рехаб – клинику, где наркоманы и алкоголики приходят в себя и лечатся от пагубных зависимостей.

Однако, на этом все проблемы рэпера не закончились. Его бывшая жена и мать единственного сына Сема Айза ранее уже в слезах просила оставить ее семью в покое, но теперь ей стоит ожидать новой волны ненависти фанатов, которые почему-то считают во всех бедах Долматова виноватой именно ее. Последняя ситуация сильно отразилась на отношениях Айзы и Гуфа, которые, как казалось, только начали оттаивать, но очередной срыв артиста привел к тому, что бывшая жена решила принять крайние меры, дабы отгородиться от рэпера уже навсегда. Для этого она лишит Долматова родительских прав и запретит общаться с сыном. Такое уже пережила, к примеру, Анна Седокова. Правда, положение певицы было куда лучше, чем сейчас у Гуфа.

Стоит понимать, что семья Гуфа до сих пор не сказала, все ли хорошо с потерявшимся на Пхукете рэпером. Потому пока поклонники не знают даже, может ему понадобиться не рехаб, а больница. Все сложнее представляется, что после очередного, на этот раз самого тяжелого, удара Гуф захочет вернуться к карьере музыканта. Без последнего «светлого пятна» в жизни рэпера в виде сына, остается надеяться, что Долматов не уйдет в окончательную депрессию и сможет справиться со свалившимися на него неприятностями.