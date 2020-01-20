Никакой любви, только работа! Астролог раскрыл тайну отношений Меладзе и Джанабаевой

Сегодня, 20:00

Была ли в их отношениях романтика или это изначально «деловой» союз?

Instagram-астролог на днях сделала разбор знаменитой пары Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Интересно то, что экспертка показала, что паре было «по звездам» предрешено состоять в отношениях наставник/подчиненный. Более того, Меладзе был и остается для жены «учителем», но никак не любовником. На это указывает и отсутствие любовных аспектов в их браке. Если доверится словам астролога, можно сделать вывод, что их отношения – это деловой союз. Но были ли в них романтика хоть когда-то?

Кажется, что их отношения изначально не имели ничего общего со светлым чувством, а всегда являлись выгодной сделкой. Стоит вспомнить о том, как вообще началась их связь. Валерий познакомился с Альбиной, когда та пришла петь в его коллектив. Он буквально «взрастил» девушку, научил ее всему, что она знает и умеет сейчас. Да, они были полны страсти в начале отношений, как и любая молодая пара, но сейчас это все превратилось в деловую рутину.

Конечно, нельзя верить словам астролога, так как астрология – антинаучная дисциплина, однако нельзя не заметить интересные совпадения между реальностью и разбором экспертки.