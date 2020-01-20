Богомолова уже недостаточно… Собчак «отберёт» дочь у Мороз?

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«Прилив» любви или страх одиночества — Ксюша даже не скрывает интереса к «чужим» детям.

Ксения Собчак в отпуске на Мальдивах, видимо, не теряет время зря и уже работает над «пополнением» в семье. Правда, не совсем традиционным путём. Поводом для догадок стал неоднозначный пост Ксении Анатольевны о внезапной любви к «чужим» детям. И это притом, что у Богомолова подрастает 9-летняя дочь. Собчак «отберёт» наследницу у Мороз?

Действительно, в соцсети Ксюша опубликовала совместный кадр в объятиях с Платоном, где призналась в чувствах не только к собственному сыну, но и «чужим» детям. Не исключено, что таким образом Собчак намекнула на симпатию к Анне. Константин души не чает в наследнице и даже часто берёт девочку развлекаться в компании с новоиспечённой женой. Похоже, через девочку Ксени Анатольевна решила ближе подобраться к мужу, окончательно обозначив права на мужа, а потому, не удивительно, если уже в ближайшее время скандальная блондинка захочет и вовсе «отсудить» дочь у Дарьи Мороз.

Впрочем, не исключено, что «пополнением» в семье Ксюша хочет попросту исключить одинокую старость: скверный характер и жажда приключений уже разрушили брак Собчак однажды, а потому о гарантии крепкого союза с Богомоловым не может быть и речи.