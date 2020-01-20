Несчастная любовь и ведро майонеза... Жасмин ужаснула Сеть «заплывшим» телом

Сегодня, 14:00

Видимо, после ссор с мужем из-за любовника певица заедала горе неправильной едой.

Как и было обещано певицей Жасмин, в посленовогодние праздничные дни вышла долгожданная её фанатами программа «Угадай мелодию», где звезда на равных участвовала с Денисом Клявером и Витасом. Интересная компания звёзд порадовала глаз публики, чего не скажешь о формах звезды, ведь Жасмин буквально ужаснула Сеть «заплывшим» телом.

Вероятно, ещё до Нового года в жизни певицы случились серьёзные потрясения по типу несчастной любви к Денису Кляверу, что обсуждалось в Сети. Ревнивый муж Илан Шор, судя по всему, устроил звезде скандал за постоянные нежные фотографии с Денисом, потому то Жасмин и стала «заедать» проблемы с мужем ведром майонеза, или другими некачественными продуктами.

В комментариях подписчики звезды сразу же гневно отреагировали на случившиеся изменения во внешности, но, как известно, они не происходят просто так. Или певца забросила все свои диеты и правильное питание, или она, всё-таки, сильно переживала из-за несчастной влюблённости к Кляверу, которую, естественно, муж певицы не оценил.