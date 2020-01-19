Кудрявцева выставила на посмешище вдову Караченцова в передаче «Секрет на миллион»

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Поргиной пришлось оправдываться перед тайной любовницей покойного актера.

Лера Кудрявцева пригласила в студию программы «Секрет на миллион» вдову Николая Караченцова, и та, придя, наверное, даже не ожидала, с каким позором ей придется столкнуться. На всю страну Людмилу Поргину стала упрекать самая ненавистная ей женщина - любовница знаменитого народного артиста, которая еще при его жизни чуть не разрушила его брак.

Ведущая передачи «Секрет на миллион» посадила женщин друг напротив друга и стала выпытывать у них, насколько давно они знакомы и при каких обстоятельствах им уже приходилось встречаться. Вдова Караченцова рассказала, что однажды нашла и прочитала письма, посылаемые на его адрес любовницей. Тогда она связалась с ней и стала запрещать ей общаться с мужем, обзывая неприятными словами. В ответ на это женщина невозмутимо сказала, что совести нет как раз у Поргиной, раз она стала читать чужие послания.

Кроме того, когда Людмила рассказывала другие подробности их встреч, Кудрявцева поддержала желание ее бывшей конкурентки оправдаться и высказать другую, свою версию происходящего в то время. Таким образом Лера выставила на посмешище вдову Николая, ведь поставила под сомнение правдивость ее слов.

После выхода выпуска передачи на экраны пользователи Сети остались возмущены поведением Поргиной, не понимая, зачем она так долго терпела измены мужа. Кроме того, теперь многие из них считают, что та решила повторно нажиться на его смерти, ведь снова пришла на шоу, но уже не с благими воспоминаниями, а лишь «полить грязью» память о нем.

Кудрявцевой, наверное, стоило подумать над тем, следовало ли на всю страну раскрывать темные тайны жизни Караченцова, ведь теперь его экс-супруга, скорее всего, еще не скоро отделается от позора, с которым столкнулась.