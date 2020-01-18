«Спали на улице»: Бороденко раскрыл «пьяные» похождения Варнавы

Сегодня, 20:10

После «жесткой вечеринки» Катя опозорилась перед женихом шампанским на «похмелье».

Символ привлекательности шоу Comedy Woman сейчас наслаждается райским отдыхом со своим возлюбленным Константином Мякиньковым. Неожиданно для пары в уединённое путешествие «напросился» одинокий дружок Екатерины Варнавы, который ещё несколько лет назад прогремел в «голубом» скандале.

Мало того, что Евгений Бороденко стал «третьим лишним» сладкой парочки возлюбленных, восходящая звезда проекта ещё и раскрыл «пьяные» похождения Екатерины Варнавы. Сегодня утром, за совместным завтраком друзья обсуждали, как провели этот вечер и Евгений выпалил: «Мы после жёсткой вечеринки! Мы спали на улице!».

Очевидно, что довольный Евгений ничуть не жалеет о «алкогольной» вечеринке, в отличии от Екатерины, которая точно бы опозорилась перед женихом. К слову, ранее ходили слухи о разладе в паре, но они всё ещё вместе, как видно по активности в социальных сетях и совместному времяпровождению.