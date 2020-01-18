Пожарская-разлучница или почему Милош Бикович расстался с девушкой после романа в «Элеоне»

Сегодня, 14:04

Чувственное продолжение сериала стало «последней каплей».

Милош Бикович в одном из последних интервью признался, что его сердце свободно, хотя ранее актер долгое время встречался с сербской моделью Барбарой Таталович. Похоже, Барбара не выдержала сериального романа возлюбленного с Дианой Пожарской и приняла решение завершить отношения с Биковичем. В марте 2020 года состоится премьера полнометражного фильма «Отель Белград», который является как бы продолжением сериала «Отель Элеон», в котором по сценарию между Пожарской и Биковичем были романтические отношения. Получается, что Милош расстался с девушкой после романа в «Элеоне», а Пожарская-разлучница продолжает сниматься вместе с Биковичем в душевных сценах. Поэтому, вряд ли Таталович нравятся отношения возлюбленного с другими участницами проекта.

Стоит отметить, что после завязки сериального романа между Пожарской и Биковичем, многие заподозрили наличие отношений и в реальной жизни — так чувственно актеры держались в кадре, что практически ни у кого не возникало сомнений об интрижке Милоша с Дарьей. Из-за того, что Бикович, как и Пожарская, стараются не афишировать личную жизнь, и появились предположения о романе вне съемочной площадки. Вряд ли подобные догадки понравились Таталович. Это и могло стать одной из причин расставания Барбары с Милошем.