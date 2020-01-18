Потянуло на криминал? Рудова дошла до крайности в поисках любви

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Бизнесмен, музыкант, актер уже были, теперь Наталья, видимо, ищет бандита.

Не секрет, что в жизни Натальи Рудовой было много мужчин. Ей приписывали романы с актером, бизнесменом, музыкантом, блогером, но все эти отношения оказались неудачными. Звезда «Универа» уже достигла возраста, когда время начинает работать против нее, а шансы завести семью тают с каждым годом. На днях, как правило женственная и утонченная Рудова, появилась на публике в вульгарном наряде с прямой отсылкой к криминалу. Очевидно, что в поисках своей любви она дошла до крайности и, видимо, «открыла двери» даже для мужчин из уголовного мира.

О том, что Наталью потянуло на криминал, имея в виду образ, стало понятно из свежего поста актрисы в Instagram. Девушка нарядилась в черную куртку и сапоги, а на ногах красовались колготки с тюремной символикой. В частности, речь идет о, так называемых, воровских звездах на коленях, изображение и местоположение которых имеет конкретное значение для уголовного мира.

С трудом верится в то, что Рудова знает, что именно означают эти наколки на коленях. Скорее всего, девушка просто сочла тюремные знаки модными. Все бы ничего, но это является откровенным намеком на интерес к сомнительному образу жизни для мужчин с соответствующим прошлым. Другими словами, даже если Наталья нарядилась так без «задней мысли», то это не исключает того факта, что такой выходкой она будет привлекать к себе бандитов. К слову, наряд актрисы и без рисунков в целом выглядит довольно распущенно, тем больше вызывает недоумение негодование девушки из-за якобы притягивания «не тех» мужчин.