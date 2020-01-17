Без пяти минут бомж. Гуф лишится подмосковного особняка из-за банкротства

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Алесей Долматов из сурового репера превратился в лысеющего и обездоленного мужчину.

Годы, безусловно, берут свое, а если все это «приукрасить» вредными привычками, вроде алкоголя и наркотиков, то результат получается весьма плачевный. Так вышло и у Алексея Долматова, более известного как Гуф. К своим 40 годам исполнитель лишился уже практически всего – личная жизнь, как и карьера, пошла под откос. Но беда, как говорится, не приходит одна. В скором времени Гуфу придется еще более трудно, ведь бедность подобралась к нему как нельзя близко – один из главных источников дохода Гуфа последних лет, совместная линия одежды с компанией Lugang, находится на грани банкротства. Следственно, плачевная участь в скором времени постигнет и рэпера.

Последние несколько лет у Гуфа происходит период сплошной «черной полосы». От него отвернулись практически все близкие и только сын Сэм, рожденный еще в браке с бывшей женой Айзой, остался последним лучиком света в поглощенной наркотиками и депрессией жизни Долматова. Однако, новости относительно скорого банкротства источника прибыли Алексея, наверняка сильно отразятся на том, как охотно будет бывшая супруга отпускать мальчика видеться с нерадивым отцом, если он теперь без пяти минут бомж.

Единственным решением, которое кажется вероятным на данный момент является возвращение к карьере. Сможет ли Гуф отмыться от всего того позора, в который загнал себя сам, сказать сложно, но теперь он должен понимать, что без денег лишится подмосковного особняка. С трудом верится, что слабовольный Алексей сможет пережить это без запрещенных веществ, а это, как у Гуфа бывает постоянно, явно добавит ему новых проблем.