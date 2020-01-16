Ивлеева подвинется! Бузова бросает сцену ради роли «королевы» YouTube

Сегодня, 14:00

Петь в семье должен кто-то один, и это - Дава.

Даже находясь на отдыхе в Тайланде, парень Ольги Бузовой Давид Манукян не устает работать. Молодой блогер, похоже, настолько впечатлился головокружительным успехом Насти Ивлеевой и Элджея, что в погоне за быстрым обогащением решил вылепить их своих отношений с певицей нечто подобное.

Дава, якобы случайно, копирует модель поведения Насти и Элждея. Снимает короткие видосики, читает рэп, носит одежду бренда Sayonara Boy и даже на пару с главной ЗОЖ-ницей Instagram запаривает «Доширак». Таким образом, Давид, видимо, хочет стать ближе к простому народу и подтянуть к себе новых подписчиков. Блогер, судя по всему, понимает, если главная вайнерша YouTube переключилась на более серьезные контент, значит Ивлеева подвинется.

Оля, как и полагается второй половинке, во всем поддерживает начинания любимого. Терпит позорные stories, где блогер «палит» ее натуральную красоту. Безропотно становится главной героиней вайнов, снятых так, что она непременно выходит посмешищем. Молча «проглатывает» кадры, где Дава «ненароком» показывает ее без одежды. Поговаривают, что Бузова настолько влюблена в нового ухажера, что не замечает корыстных намерений Давы. Оля, ходят слухи, ради любимого и роли «королевы» YouTube даже бросает сцену. По крайней мере, гастрольную деятельность, из-за которой она постоянно вынуждена отлучаться из Москвы. Тогда как карьера блогера не требует от нее особых затрат, и ее легко можно совмещать с работой на «Дом-2».