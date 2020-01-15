Вытянул из бездны – Расторгуев спас Хлебникову от затворничества

Вчера, 22:15

Безутешная вдова нашла в Николае нужную опору и поддержку.

Марина Хлебникова сильно сдала после смерти супруга Антона Логинова. Однако все изменилось, когда она побеседовала по душам с Николаем Расторгуевым. Мужчина спас Хлебникову от затворничества и вытянул из бездны тоски. На долю Расторгуева выпало серьезное испытание – фронтмену «Любэ» сделали операцию по пересадке почки.

Дело в том, что Хлебникова также стала причиной беспокойства поклонников – внешность знаменитости претерпела существенные изменения, а в Сети заговорили о болезни Марины. Исполнительница опровергла слухи об алкоголизме, но подчеркнула, что страдает из-за неизвестного недуга, название которого предпочла скрыть.

Пресса предположила, что в угасающем облике Хлебниковой повинна острая психологическая травма, поскольку безвременный уход мужа наложил отпечаток на состояние Марины. Но кончина супруга могла внести изменения в душевное самоощущение звезды, но вряд ли стало основной причиной физических изменений.

СМИ писали, что симптомы заболевания проявились еще в 2005 году, а Хлебникова призналась, что болезнь прогрессирует, но разглашать информацию о диагнозе певица не решается и по сей день. Фанатам остается только гадать, какую тайну прячет артистка. Марина не просила помощи у общественности, отметив, что на помощь приходила мама и дочь.

10 лет назад Расторгуева внезапно поразила почечная недостаточность. Визиты к специалистам показали, что Николай балансирует на грани и если не сделать пересадку почки, то ситуация закончится плачевно. При этом друзья певца рассказывали, что Расторгуев, невзирая на запреты врачей и любящей супруги, иногда выпивал и курил. Тем не менее, Николай вовремя осознал, что играет со смертью и теперь ведет здоровый образ жизни.

Не исключено, что чуткость Расторгуева и желание помочь стало переломным моментом для Хлебниковой. Со времен встречи с лидером «Любэ» женщина расцвела и, видимо, поняла, что нужно бороться, вопреки испытаниям. Николай собственным примером показал, что жизненные неурядицы и подножки возможно преодолеть: даже в период нарастающих проблем со здоровьем Расторгуев не думал прекращать карьеру.

Это наверняка дало толчок для Марины, еще недавно решившей поставить на себе крест и оборвать взаимодействие с окружающими. Теперь Хлебникова активно дает интервью, стала больше внимания уделять внешности и в целом вернулась в некогда привычный ритм жизни.