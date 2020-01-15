Молодого захотела - теперь страдай... Бузова «позориться» ради утешения Давы?

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Ольга, видимо, готова на все, чтобы удержать жениха.

Для многих стало долгожданным событие, когда Ольга Бузова сообщила, что нашла свою вторую половинку. Хотя многие уже давно догадывались о романе певицы с блогером Давидом Манукяном, они старались этого не афишировать. Причиной такой «тайны», видимо было то, что Ольга участвовала в съемках шоу «План-Б», а ее роман с Давой ломал всю «систему». Многие фанаты удивляются, как Бузова смогла «охмурить» молодого парня, который младше нее на 7 лет, но, похоже, что все очень банально.

Заполучить себе такого жениха для Ольги не составило труда, но вот самая главная задача — это его удержать. Вокруг Давы находится постоянно уйма девушек, которые не против с ним познакомиться. В силу того, что Бузова старше Давида на 7 лет, ей сложно давать «фору» молодым соперницам. Хотя Ольга и старается это сделать, что можно заметить в ее поведении и поступках, у нее получается только «опозориться».

Недавно Бузова порадовала поклонников видеозаписью, которую снимал ее жених. Ольга хотела эффектно вылезти из бассейна, как обычно это делают молодые девушки, но у нее это не получилось. Вместо того, чтобы поразить Даву, она упало обратно в воду. Из этого следует, что попытка Бузовой показать себя с лучшей стороны, с треском провалилась. Однако тогда возникает вопрос, зачем она это делает, если знает, что не сможет.

Видимо, Бузова «позориться» ради утешения Давы. Певица, похоже, боится, что ее молодой жених уйдет, и поэтому прибегает к таким уловкам. Бузова, по-видимому, знала на что идет, когда захотела молодого кавалера, и теперь страдает, но ради своего счастья.