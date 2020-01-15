Алене плевать! Никита Пресняков на отдыхе приударил за подругой жены?

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Внук Примадонны не первый день «пускает слюни» на эффектную девушку.

Никита Пресняков вместе с супругой отдыхает на Бали. Складывается ощущение, что Алена вовсе не заботит музыканта, да и сама девушка не горит желанием уделять время благоверному. Серьезный разлад и в без того шаткие отношения пары может внести Полина Чистякова – приятельница Красновой. Неужели Пресняков на отдыхе приударил за подругой жены? Фортуна благоволит парню – выждав момент, вокалист Multiverse наверняка воспользуется выпавшим шансом. Никита проявляет подозрительную активность и в соцсетях пышногрудой красотки – лайкает фотографии Полины.

Сама Чистякова в микроблоге знаменитости не отмечается – видимо, не хочет рушить близкие отношения с Аленой и таким образом проявляет верность принципам дружбы. Отдых на Бали неприглядную ситуацию в отношениях пары не исправил, а судя по едким, хоть и юморным замечаниям Красновой в адрес избранника, только усугубил положение.

Пресняков забавляется с друзьями, не обращая внимания на Алену, а та любуется закатом и мило общается со спутницами. Никита все же предпринял попытку растопить лед в сердце возлюбленной, когда воодушевленно отметил красоту заката, но модель не обратила на мужа ни малейшего внимания!

Полина же в основном отдыхает с еще одной девушкой – кажется, дамы прибыли на острова без кавалеров. Пресняков явно захочет показать Красновой, что пренебрежительное отношение супруги его окончательно достало и для этого попытаться наладить контакт с Чистяковой.

Атмосфера располагает для подобных действий: пляж, эйфория от восхитительных пейзажей и компании. Но вот Алене будто совсем плевать, учитывая ее безучастность по отношению к мужу. На руках у Преснякова все карты, но вот только одно может сорвать планы «ловеласа» - Полина, похоже, настроена отрицательно и вряд ли ответит взаимностью.

Не исключено, что внук Пугачевой нравится девушке, к тому же, если Полина на самом деле одинока - курортный роман также будет не лишним. Окружение Алены, вероятно, завидует модели, которой удалось «отхватить» такого ценного выходца из звездной семьи. Гнев Красновой и страх потерять связь, похоже, сдерживает вероятную соперницу Красновой.

Супруга Преснякова тоже неоднократно давала основания для ревности. Алена пропадала в ночных клубах, светилась в компаниях неизвестных мужчин – это отразилось и на поведении Никиты. Оказавшись в неприятном положении и разрываемый чувством ненужности и отверженности, Пресняков мог испытать острое желание завести интрижку на стороне.