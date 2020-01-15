«Улетные» каникулы: Шаляпин «упорхнул» в США к богатой замужней любовнице?

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Новой пассией Прохора, похоже, оказалась супруга швейцарского миллиардера.

Прохор Шаляпин беззаботно «отрывается» в США. Как бы ни старался шоумен скрыть вероятную спутницу – она сама дала о себе знать в комментариях. Жена швейцарского бизнесмена Ирина Беллер в ответ на публикацию Прохора не удержалась и с шуточным полунамеком дала основание думать, что любвеобильный артист обзавелся очередной дамой в ее лице. Неужели Шаляпин «упорхнул» в США на отдых к богатой замужней любовнице? У звезды выдались по-настоящему «улетные» каникулы.

«Ведьмин дом», - подписал фотографию Прохор. «А ведьма где?», - явно флиртуя, Беллер словно намекнула на то, что этой «ведьмой» является именно она. Если взглянуть на микроблог Ирины, то в глаза сразу же бросается обилие откровенных снимков на «грани» - статус замужней женщины Беллер ничуть не смущает. Мимо такой красоты Шаляпин пройти не смог: под «зазывающими» постами Ирины красуются лайки певца, а под некоторыми «горячими» снимками Прохор оставляет красноречивые символы восхищения. Этими же жестом под публикацией знаменитости отклик сопроводила и Ирина.

«Ведьма улетела на метле», - отозвалась одна из подписчиц Шаляпина. Беллер и не думала униматься, подчеркивая причастность к отдыху возможного возлюбленного: «Вот я бы так никогда не поступила…». Ирине, похоже, надоело скрываться, да и замужество этой барышни вызывает вопросы. Отношения бывают разные, однако, если соцсети разрываются от пошлых фотографий, мало какой мужчина вытерпит такое поведение супруги.

Что известно о Беллер: светская львица русско-украинского происхождения, вышедшая замуж за Вальтера Беллера – предпринимателя, который занят строительным бизнесом. Ирина написала книгу, где дала рекомендации охотницам за красивой жизнью, ищущим покровительство богатенького мужчины. Не исключено, что Вальтер стал площадкой для взлета Беллер и теперь обеспеченной мадам захотелось найти себе развлечение по душе.

Видимо, в поле ее зрения попал Прохор, который не так давно признался, что разошелся с Цымбалюк-Романовской. Роман Виталины и Шаляпина изначально казался пиар-акцией и теперь в этом практически не остается сомнений. Настоящую личную жизнь артист оберегает от внимания публики. Возможно, стремительно развивающийся роман с Ириной заставил Прохора поставить точку в бесконечных любовных представлениях с экс-женой Джигарханяна.