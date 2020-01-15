И «Сваты» не спасут… «Обедневшая» Кравченко потратила на лечение последние деньги?

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Татьяна, похоже, оказалась во власти неизвестной болезни и намекнула на обнищание.

Ряд СМИ уже высказал опасения насчет возможных проблем со здоровьем у Татьяны Кравченко. Женщина выглядит неважно: поклонники заметили опухшее лицо актрисы, а нездоровый вид в целом стал причиной тревоги масс-медиа. Неужто «обедневшая» Кравченко потратила последние деньги на лечение неизвестной болезни?

В последней публикации Татьяна отметила, что не в состоянии позволить себе купить солидные духи и вынуждена пользоваться более дешевым парфюмом. Это выглядит, как сигнал SOS для окружающих и кажется подтверждением всевозможных предположений прессы о внезапно атаковавшем знаменитость недуге.

Похоже, теперь и «Сваты» не спасут Кравченко от финансовых проблем, ведь съемки затягиваются, а дальнейшая судьба ситкома представляется туманной. Другой вопрос, сможет ли вообще Татьяна принимать участие в работе над новым сезоном, ведь если проблемы со здоровьем стали настолько серьезными, то ей будет не до съемок...

В Сети появились предположения, что «Сваты» и вовсе не выйдут на экраны из-за болезни Кравченко. Множатся слухи о состоянии Татьяны, а загадочно-зловещая обстановка вынуждает аудиторию на поиск логичных объяснений задержки выхода комедийного сериала.

Кравченко – женщина одинокая. После развода со 2-м мужем актриса всерьез увлеклась коллегой Федором Добронравовым, о чем признавалась публично. Мужчина и сам едва не поплатился разрывом с супругой – тем не менее, общение с Татьяной удалось перенаправить в приятельское русло.

Кравченко подозревали в зловредной тяге к спиртному, а после личных неудач и «кровоточащих ран» из-за личных проблем артистка могла налечь на алкоголь с удвоенной силой. «Сваты» рискуют потерять очередного яркого персонажа, ведь экранная Валюха в тандеме с Иваном Будько – те фигуры, из-за которых многие телезрители и полюбили сериал.

Пока Татьяна не делала никаких официальных заявлений по поводу самочувствия, но краски продолжают сгущаться день ото дня. Возможно, настороженность публики объясняется тем, что после продолжительного перерыва выхода 7-го сезона «Сватов», Кравченко ушла в «подполье» и теперь изредка играет в спектаклях. Не стоит забывать, что изменения во внешнем виде могут быть и следствием возраста, а экономия – результатом непредвиденных трат или какой-нибудь дорогостоящей покупки.