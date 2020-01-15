Алчная Лобода «загуляла» с дизайнером ради ослепительных нарядов?

Сегодня, 10:00

Многолетняя дружба с Тетрадзе может оказаться корыстной.

Светлана Лобода опубликовала в Instagram откровенный снимок с дизайнером Бичоллой Тетрадзе. Это спровоцировало новую волну слухов о романе певицы, ведь Светлана далеко не первый раз выкладывает фотографии с дизайнером, по которым заметны теплые отношения с Тетрадзе. Складывается впечатление, что алчная Лобода «загуляла» с модельером ради ослепительных нарядов, ведь дружба с Бичоллой может позволить меньше платить за дизайнерские вещи, которые стоят недешево. Также дружеские отношения с Тетрадзе, наверняка, позволяют Светлане рассчитывать на эксклюзивные ткани и воплощение самых смелых идей для ее образа.

Стоит отметить, что меркантильность Лободы подмечали даже некоторые из организаторов концертов, после выступлений певицы. По словам организаторов, Светлана может по несколько раз менять предложенные для перемещений по городу автомобили, жалуется на температуру в гримерной комнате, а также постоянно придирается к мелким недочетам. Однажды, дело дошло даже до суда — европейские организаторы не стали терпеть капризы певицы и обратились в суд, с требованием взыскать с певицы несколько десятков тысяч евро. Из-за причуд Лободы администраторы были вынуждены доплачивать за аренду гостиницы, залов, автомобилей. Несмотря на внушительные финансовые потери, организаторы пытались мирно уладить конфликт со Светланой и концертным директором Нателлой Крапивиной, но они не пошли на уступки, что и привело к судебному разбирательству.