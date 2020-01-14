Сладкий отпуск с Туриченко. Рыжий из «Иванушек» закрутил роман с коллегой по группе

Сегодня, 15:30

Инициатива по разрыву отношений с женой явно исходила от Григорьева-Апполонова.

Пока все переживают по поводу того, что бывшая жена одного из солистов «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова вскоре после развода успела не только снова выйти замуж, но и родить ребенка, сам «рыжий» из знаменитой группы, похоже, чувствует себя замечательно. Своей бывшей пассии, так быстро обустроившей личную жизнь, он ничего доказывать не собирается, напротив, себе он сделал все также хорошо, решив, судя по всему, переметнуться «на мальчиков». Цель для себя он выбрал самую простую – Кирилла Туриченко, нового участника «Иванушек», заменившего покойного Олега Яковлева.

Откровенные танцы, которые Туриченко устраивает специально для Григорьева-Апполонова показывают, что вместе певцы проводят сладкий отпуск и женщины им не нужны. Андрей выбрал себе лучший сценарий – отношения с непосредственным коллегой: он и всегда рядом, и авторитетом «ветерана» его задавить можно. Почувствовать себя главным в отношениях с экс-женой у него так и не вышло, потому он принялся «обрабатывать» Туриченко, оказавшегося под рукой.

Долгое время публика пыталась найти новую суженую «рыжего» в его женском окружении, приписывая ему всех, вплоть до 18-летних фанаток. Ответ, однако, оказался «под носом», ведь его избранник Туриченко, по сути, никогда не был ни за чем «преступным», кроме поцелуев с Юлией Барановской. Такое прикрытие Кириллу не помогло и ушлый Апполонов взял его себе под крыло и теперь концерт они заканчивают в совместном номере, о чем предпочитают молчать.