Ненависть к эгоцентристам. Тодоренко вскрыла причины разрыва с мужем

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Неудивительно, что Регине надоел вечно сидящий «на шее» супруг.

В самом начале отношений ведущей Регины Тодоренко и в прошлом популярного певца Влада Топалова было непонятно, каким образом эта пара может жить вместе и воспитывать сына, однако время шло и вроде в счастье несовместимых знаменитостей все поверили. Однако с недавних пор все изменилось и теперь указывает на то, что пара едва ли проводит время друг с другом, а сыном Майклом видится по расписанию. Пресса гадает, что же произошло между Региной и Владом, но в своей недавней публикации бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала, что причиной всему может быть именно певец.

Тодоренко в Instagram выставила не предвещавший беды пост о том, какую ей красивую прическу сделал знакомый стилист. Неожиданно в комментарии к своему посылу она заявила, как любит сотрудничать с профессионалами, а вот зацикленные на себе люди ее искренне раздражают. Именно поэтому она испытывает ненависть к эгоцентристам, список которых, вероятно, возглавляет Топалов. Наверняка в семейных ссорах, посвященных безделью певца, он неоднократно говорил жене, что «сделал себя сам» и при таком статусе не готов размениваться на какие-то работы, кроме большой сцены. Однако успех к Владу так и не приходит и хрупкой Тодоренко приходится «тащить» на себе не только маленького сына, но еще и витающего в облаках мужа.

Причины разрыва с мужем, который считает себя непризнанной звездой, казались понятными практически с самого начала, но впервые Регина заговорила о проблеме более-менее открыто. Видимо, девушка надеется, что суженый прочтет ее гневный месседж и наконец предпримет какие-то действия, чтобы стать лучшим мужем для Регины.