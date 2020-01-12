Простил «залет» жены или за что беременная Муцениеце извинилась перед Прилучным?

Сегодня, 18:10

Пара вновь сошлась: Павел, похоже, смирился со скорым появлением «чужого» ребенка.

В ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о беременности Агаты Муцениеце. При этом строилась версия, что актриса «залетела» от любовника-иностранца. Больше всего, в связи с этим, общественность беспокоила реакция вспыльчивого Павла Прилучного, мужа девушки. Ответ не заставил себя ждать: скандалы, измены, побои. Пресса долго описывала события, но, похоже, что история подошла к концу: пара примирилась, а беременная Муцениеце извинилась перед Прилучным.

Удивительно, но пик разногласий между супругами пришелся как раз на появление новости о беременности «на стороне». Видимо, версия оказалась правдивой, чем и объясняется бурная реакция Павла на происходящее. Судя по всему, актер простил «залет» жены после ее извинений. К слову, похоже, что для придания «веса» своим словам Муцениеце добавила завуалированное извинение еще и к себе на страницу в Instagram. Девушка поздравила сына словами про сумасшествие и пьянство, назвав его самым драгоценным мужчиной. Очевидно, что мальчик даже близко не поймет значения того, что написала мама, он получил свое – подарки, а сообщение было адресовано мужу.

К слову, беременность Агаты также подтвердилась. На предшествующем извинению снимках видно, как актриса сначала закрывает живот ногой, а после в кадр случайно попадают ее круглые формы. В этом же сообщении девушка признает тот факт, что в их семье была ссора, после чего следует длинный рекламный текст.

Если версия с «залетом» подтвердится, то, разумеется, признание ребенка своим от Прилучного будет олицетворением его высших качеств. Остается надеяться, что конфликт «не вспыхнет» с новой силой в будущем особенно после появления на свет малыша, который может стать жертвой разборок двух взрослых.