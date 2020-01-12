Расстались со скандалом - Рудова «отшила» Самбурскую на Бали

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Уязвленная Настасья начала «вешаться на шею» мужчинам.

О романе Настасьи Самбурской и Натальи Рудовой то и дело пишется в СМИ. Девушки вместе встретили Новый год на Бали, но в итоге все закончилось разрывом. Самбурская долгое время добивалась любви подруги, но Рудова все же «отшила» актрису. Об этом свидетельствует внезапное возвращение Натальи домой, в то время как Настасья осталась на острове, где от горя «пустилась во все тяжкие».

Любой разрыв отношений, так или иначе, сопровождается эмоциями, а когда речь идет о двух импульсивных девушках, то сомнений и вовсе не остается – актрисы расстались со скандалом. Судя по всему, Самбурская вновь начала «давить» на подругу, намекая на однополую любовь, а сама Рудова, получив утешение и внимание, развивать отношения не захотела. Подобное, если верить СМИ, уже происходило.

Напористость Настасьи и могла в конечном итоге вынудить Наталью покинуть остров. Вернувшись «в снега» она первым делом встретилась с мамой. В это время ее подруга, очевидно, с уязвленной самооценкой начала буквально «вешаться на шею» мужчинам. Первой «жертвой» стал ничего не подозревающий Алексей Свик. В комментариях на Instagram-странице было видно, насколько смущен певец. После чего Самбурская и вовсе «укатила» с каким-то байкером.

Не исключено, что Рудова, «насытившись» компанией подруги, начала принимать ухаживания очередного мужчины. Именно это, видимо, и стало причиной негодования Настасьи, после чего она принялась действовать по принципу «око за око» - флиртовать с «первыми встречными».